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28 Kasım 2017 11:38

Keşfedilmemiş güzelliklere yürüyorlar

Kula Doğa Yürüyüşleri ve Gezi Kulübü, gezi programlarına aralıksız devam ettirirken grup üyeleri hafta sonu İzmir, Kemalpaşa Sinancılar Ovacık Yaylası’ndan, Hamzababa Türbesine yürüyüş gerçekleştirdi.

Keşfedilmemiş güzelliklere yürüyorlar

28 Kasım 2017 11:38


Kurulduğu günden buyana yürüyüş etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Kula Doğa Yürüyüşleri ve Gezi Kulübü üyesi Murat Ördek, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüne ilişkin şunları dile getirdi: "Hafta sonu planladığımız Hamzababa Türbesi parkurunda yürüyüşümüzü güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Planladığımız gezi programlarını sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarımızla paylaşıyoruz ve her hafta üye sayımız artıyor. Bu da bize mutluluk veriyor. Ege Bölgesi’nin görünmeyen güzelliklerini gerçekleştirdiğimiz yürüyüş ve gezi programlarıyla herkese sergiliyoruz. İleride yapacağımız gezi ve yürüyüş programlarına daha fazla üyemiz ile birlikte gerçekleştirmek isteriz."




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