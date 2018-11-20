Kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Orman İşletme Şefliğinin kesim alanında çalışan bir işçi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Şefliğinin kesim alanında işçi olarak çalışan Ali Fidan (37), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ağacın altından çıkarılan işçi Fidan, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.