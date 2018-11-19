Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Orman İşletme Şefliğinde çalışan bir işçi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Alaşehir'e bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Şefliğinin kesim alanında işçi olarak çalışan A.F. (37) ağaç kesimi yaptığı sırada, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu baş kısmından yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.F., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine gönderilirken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.