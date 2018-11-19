İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Orman İşletme Şefliğinde çalışan bir işçi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Orman İşletme Şefliğinde çalışan bir işçi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Alaşehir'e bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Şefliğinin kesim alanında işçi olarak çalışan A.F. (37) ağaç kesimi yaptığı sırada, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu baş kısmından yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.F., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine gönderilirken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.