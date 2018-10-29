Kıbrıs gazileri, silah arkadaşlarını unutmadı

Kula Muharip Gaziler Derneği üyesi Kıbrıs gazileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla nisan ayında yılan sokması sonucu vefat eden Kulalı Kıbrıs gazisi Muammer Bedez'in kabrini ziyaret ettiler.

Kıbrıs gazileri, beraberinde İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Nedim Yerli ve askeri personel ile birlikte, 30 Nisan 2018 tarihinde koyun otlatırken yılan sokması sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi 65 yaşındaki Muammer Bedez'in mezarını ziyaret ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda cephede savaş verdikleri silah arkadaşlarını unutmadılar. Gaziler, Kula İlçe Mezarlığında Kıbrıs gazisi Muammer Bedez'in kabri başında dua etti. Talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muammer Bedez'i unutmadıklarını ifade eden Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük, “1974 yılında katıldığı Kıbrıs Harekatı'nda yaralanarak gazi unvanı alan 5 çocuk babası silah arkadaşımız Muammer Bedez, 28 Nisan günü İbrahimağa Mahallesi'nde koyunlarını otlatırken sağ elinden yılan sokmuştu. Yılan sokmasının ardından bir anda sağ eli şişerek fenalaşan silah arkadaşımız, ilk önce Salihli Devlet hastanesine daha sonra da Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış fakat doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Bizler de aramızdan ayrılan arkadaşımızı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kula'da görev yapan askeri personellerimiz ile birlikte ziyaret ederek dualarla andık” dedi.