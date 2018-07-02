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02 Temmuz 2018 11:59

Kılavuzlar Barajı her yıl 1 milyon 700 bin lira kazandıracak

Türk tarımının yeni cazibe merkezi haline gelen Manisa Demirci ilçesinde 6 baraj 4 gölet inşaatını aynı anda sürdüren DSİ 2.

Kılavuzlar Barajı her yıl 1 milyon 700 bin lira kazandıracak

02 Temmuz 2018 11:59

Bölge Müdürlüğü; 1540 dekar araziye can suyu verecek Kılavuzlar Barajı’nın da yüzde 40’ını tamamladı. 2019 yılı içerisinde su tutulması planlanan baraj hizmete girdiğinde üreticiye her yıl ortalama 1 milyon 700 bin lira daha kazandıracak.


Manisalı üreticilerin bir hayali daha adım adım gerçek oluyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Demircili çiftçilere vaat ettiği Kılavuzlar Barajı ve Sulaması Projesi’nde yüzde 40 gerçekleşme oranına ulaşıldı. Demirci Kılavuzlar Köyü’nün kuzeyindeki Bağırgan dere üzerine inşa edilen barajda gövde ve dolusavak kazılarının yüzde 95’i tamamlanırken, batardo imalatlarına başlandı. Temelden yüksekliği 32 metre olacak barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olacak. Yakında inşasına başlanacak barajın gövdesi için ise 250 bin 350 metreküp dolgu yapılacak.



2109 yılında su tutacak


900 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Demirci Kılavuzlar Barajı 1540 dekar araziyi basınçlı borulu sistem ile sulayacak. 2019 yılında su tutulması planlanan baraj hizmete girdiğinde bölge üreticisine 2018 rakamlarıyla ortalama 1 milyon 689 bin lira daha fazla kazandıracağı öğrenildi.




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