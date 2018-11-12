Kılavuzlar Barajı'nın yüzde 88'i tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bin 540 dekar araziye can suyu verecek olan Kılavuzlar Barajı'nın yüzde 88'nin tamamlandığı bildirildi. 2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan proje ile üreticiye her yıl ortalama 1 milyon 700 bin lira ek gelir sağlanacak.

Demirci ilçesinde yapımı süren “Kılavuzlar Barajı ve Sulaması” inşaatında gövde dolgusu tamamlanma aşamasına geldi. Projede yüzde 88 gerçekleşme oranına ulaşıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Demirci Kılavuzlar Mahallesinin kuzeyindeki Bağırgan deresi üzerine inşa edilen barajda gövde ve dolusavak kazıları tamamlanırken, gövde dolgusu imalatlarında sona gelindi. Temelden yüksekliği 32.5 metre olan barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildi. Kılavuzlar Barajı'nın gövdesi için 250 bin 350 metreküp dolgu yapıldı. 900 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Demirci Kılavuzlar Barajı bin 540 dekar araziyi basınçlı borulu sistem ile sulayacak. 2019 yılı içinde su tutulması planlanan baraj hizmete girdiğinde bölge üreticisine 2018 rakamlarıyla ortalama 1 milyon 689 bin lira daha fazla kazandıracak" denildi.