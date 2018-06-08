Kılıçdaroğlu ve işadamı arasında asgari ücret polemiği

İşadamının CHP’nin ‘Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak’ vaadinin işverene getireceği maliyetlerin hiç düşünülmeden veya işadamlarına sorulmadan verilmesine tepki göstermesine Kılıçdaroğlu cevap verirken araya partililerin girmesiyle ortam da gerildi.

Bir dizi ziyaretler için Manisa’ya gelen CHP Gernel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında iş dünyası ile buluştu. İş dünyasına getirecekleri yenilikleri ve üretime yönelik Türkiye hedeflerinden bahseden Kılıçdaroğlu programını bitirip kürsüden ineceği sırasında işadamı İsmail Günhan’ın ‘Size bir soru sormak istiyorum demokrasi adına, hep demokrasiden bahsediyorsunuz ya. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak diyorsunuz. Bu rakamın yani 600 liralık artışın işverene vergisiyle birlikte yansıması bin TL olacak. Ne kadarını siz karşılayacaksınız? Üzerimize bir yük daha binecek. Manisa’nın işçi sorunu yok hatta işçi bulamıyoruz. Şuanda Manisa’da 20 bin işçi açığı var. Ben işletmeme işçi bulamıyorum şuanda 50 işçiye ihtiyacı var” dedikten sonra partililerden bazıları ‘Biz sana hemen 50 işçi gönderelim’ diyerek cevap verince ortam gerildi. Araya Kılıçdaroğlu girip ortamı sakinleştirerek, “Bir, vergi ödemeyeceksiniz, ücretlinin vergisini ödemeyeceksiniz. Kurtuldunuz mu vergiden, bu teşvik mi, teşvik. Bir işçi için ne kadar vergi ödeniyor, yüzde 25, bunu ödemeyeceksiniz. İşçiyle ilgili vergiyi siz ödemeyeceksiniz. Vergisiz diyoruz ya, kemik diyoruz ya. Vergi ödemeyeceksiniz. İki, sıfır faizli kredi veriyor muyuz? Vergi ve prim borcu olmamak kaydıyla bir yıl süreyle sıfır faizli kredi veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz?” diye cevap vermesi partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

İşadamı Günhan’ın, "Ben kredi istemiyorum. Ben destek istemiyorum bu artıştaki payın ne kadar olacağını net bir şekilde istiyorum” diyerek karşılık vermesi üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Gayet net söyledim. Asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak, işçinin vergisini ödemeyecek. Bu kadar basit.”

Kılıçdaroğlu daha sonra alkışlar arasında salondan ayrıldı.