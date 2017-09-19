Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 16:13

Kırkağaç AAT’nin çevre izni alındı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre İzin Belgesi’ni alarak enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazandı.

Kırkağaç AAT’nin çevre izni alındı

19 Eylül 2017 16:13


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği atıksu arıtma tesisleriyle Gediz ve Bakırçay havzalarının geleceğini garanti altına alırken, kurum bütçesine de katkı sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atıksu arıtma tesislerinin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ndeki kriterlere göre işletilmesini sağlayan kurumlara verilen Çevre İzin Belgesi ile enerji teşvikinden faydalanılabiliyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü’nce işletilen ve günlük 5 bin 500 metreküp atıksu arıtımı yapan Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi’nin de çevre izni alındı. Kullanılan enerji bedelinin Bakanlar Kurulu’nca belirlenen yüzdelik dilim çerçevesinde geri ödemesinin yapıldığı teşvik sayesinde, kurum bütçesine önemli katkı sağlanacak.


İl genelinde bulunan ve Büyükşehir Kanunu ile birlikte MASKİ bünyesinde işletilmeye başlanan13 adet atıksu arıtma tesisinden 12’si çevre iznine sahip. Geçtiğimiz aylarda MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ve Alaşehir’de hizmet veren atıksu arıtma tesisleri için enerji teşvikinden faydalanarak kurum bütçesine 315 bin Türk Lirası katkı sağladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç