Kırkağaç AAT’nin çevre izni alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği atıksu arıtma tesisleriyle Gediz ve Bakırçay havzalarının geleceğini garanti altına alırken, kurum bütçesine de katkı sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atıksu arıtma tesislerinin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ndeki kriterlere göre işletilmesini sağlayan kurumlara verilen Çevre İzin Belgesi ile enerji teşvikinden faydalanılabiliyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü’nce işletilen ve günlük 5 bin 500 metreküp atıksu arıtımı yapan Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi’nin de çevre izni alındı. Kullanılan enerji bedelinin Bakanlar Kurulu’nca belirlenen yüzdelik dilim çerçevesinde geri ödemesinin yapıldığı teşvik sayesinde, kurum bütçesine önemli katkı sağlanacak.

İl genelinde bulunan ve Büyükşehir Kanunu ile birlikte MASKİ bünyesinde işletilmeye başlanan13 adet atıksu arıtma tesisinden 12’si çevre iznine sahip. Geçtiğimiz aylarda MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ve Alaşehir’de hizmet veren atıksu arıtma tesisleri için enerji teşvikinden faydalanarak kurum bütçesine 315 bin Türk Lirası katkı sağladı.