Kırkağaç Atatürk Ortaokulu'na “Avrupa Kalite” ödülü verildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Atatürk Ortaokulu hazırladığı projelerle "Avrupa Kalite" ödülünü almaya hak kazandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde daha önce hazırladıkları projeler ile “Avrupa Okulu” seçilerek Avrupa'da bin 211, Türkiye'de ise ilk 210 okul arasına girmeyi başaran Atatürk Ortaokulu yine önemli bir başarıya imza attı. Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin, geçtiğimiz öğretim yılı içerisinde sosyal sorumluluk, değerler eğitimi, eğitimde yenilikçi uygulamalar ve STEM alanlarında yürüttükleri 6 farklı proje öncelikle Bakanlığın Yenilik Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Destek Sevisi tarafından ödüllendirildi. Başarı ile tamamlanan bu projeler, Avrupa çapında yürütülen örnek projeler arasında görülürken, Avrupa Birliği Merkezi Destek Servisi tarafından 3. kez “Avrupa Kalite" ödülüne layık görüldü.

Atatürk Ortaokulunu tebrik eden Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, “Projeyi yürüten öğretmenlerimizi, okul idaremizi, öğrencilerimizi, velilerimizi, okul aile birliğimizi ve tüm Atatürk Ortaokulu camiamızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.