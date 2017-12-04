Kırkağaç CHP’de Kadriye Öztekin dönemi

Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan kongreye CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, SP İlçe Başkanı Ahmet Koçak ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede sırasıyla İlçe Başkanı Şerif Ozan İren, CHP İlyaslar eski Belediye Başkanı Orhan Kamalı, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP İlçe Başkan Adayı Kadriye Öztekin birer konuşma yaptı.

Divan Başkanlığını CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in yaptığı kongrede konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Kongreye tek liste halinde giren Kadriye Öztekin, 49 delegenin oyunu alarak CHP İlçe Başkanı seçildi.

Öztekin’in listesi şu isimlerden oluştu: "Serhat Kayın, Nurisu Sezgin, Güzide Tüm, Nezahat Çulha, Süleyman Kavak, Erol Esen, İsmail Turhan, Halil Olu, Şenol Kahraman, Hasan Koç, Onur Olgaç, Murat Karakaya."

2 yıl aradan sonra tekrar ilçe başkanı olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kadriye Öztekin, partisini Kırkağaç’ta birinci parti yapmak için çalışacağını söyledi.