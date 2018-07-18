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18 Temmuz 2018 14:16

Kırkağaç da çöp sorunundan kurtuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa merkez ve ilçeleri çöp sorunundan kurtarmaya yönelik en büyük çevreci yatırım olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde geri dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Kırkağaç’tan tesise getirilecek atıklar için yapımına başlanan çöp transfer istasyonu tamamlanarak hizmete başladı.

Kırkağaç da çöp sorunundan kurtuldu

18 Temmuz 2018 14:16

Böylece Kırkağaç’ın çöp sorununa Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından neşter vurulmuş oldu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin çöp sorununa çözüm bulmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre aktarmak amacıyla yapılan en büyük çevreci yatırım olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde geri dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tesise ilçelerden getirilecek olan katı atıkların taşınmasında büyük bir öneme sahip olan çöp transfer istasyonlarının yapım çalışmaları da aynı hızla ilerliyor. Bu kapsamda Kırkağaç’ta yapımına başlanan katı atık transfer istasyonu tamamlanarak hizmete başladı.


Çöp transfer istasyonunun yapım çalışmaları başlamadan önce geçici olarak çöp transfer istasyonunun yapıldığını, çevreye daha fazla zarar vermemesi açısından bu geçici istasyonun kullanıldığını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Kırkağaç’a yapılan çöp transfer istasyonunun tamamlanmasıyla birlikte atıkların taşınmaya başladığını söyledi. Başkan Yıldırım, tesislerin en az 25 yıl olarak planlandığını belirterek, Kırkağaç’ın atıklarının geçici süreliğine Soma’daki katı atık depolama sahasına taşıdıklarını ve buradan da elektrik üretimi yaptıklarını söyledi. Tamamlanan çöp transfer istasyonu ile birlikte atıkların taşındığını kaydeden Başkan Yıldırım, vahşi depolama alanı için rehabilitasyon çalışmalarının başlatıldığını belirterek, tesisin Kırkağaçlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.




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