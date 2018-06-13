Kırkağaç Eğitim Bir-Sen’den ’Vefa’ iftarı

Kayadibi Aile Restoran ve Kır Düğün Salonunda verilen iftar yemeğine Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Eğitim Bir-Sen Mali İşler Başkan Yardımcısı Halil Kallat, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç, AK Parti Manisa 4. Sıra Milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık, Eğitim Bir-Sen Kırkağaç İlçe Temsilcisi Turgay Akbayrak, Eğitim Bir-Sen Akhisar ve Soma İlçe yönetimleri ile çok sayıda Eğitim Bir-Sen üyesi katıldı.

Kırkağaç Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Abdullah Özkaya tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Eğitim Bir-Sen Kırkağaç İlçe Temsilcisi Turgay Akbayrak, Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç ve AK Parti Manisa 4. Sıra Milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık sırasıyla birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açılırken yemeğin ardından program son buldu.