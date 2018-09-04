Kırkağaç Garnizon Komutanı Sel’den Vali Güvençer’e ziyaret

Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığına atanan ve görevine resmen başlayan Albay Ahmet Sel, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanı J. Albay Ahmet Sel, daha önce Erzurum İl Jandarma Komutan Vekili olarak görev yaptığını ve geçmişte 8 yıl bulunduğu Kırkağaç’ta görev yapacak olmaktan mutluluk duyacağını belirterek, kendisini kabul ettiği için Vali Güvençer’e teşekkür etti.

Vali Güvençer de ziyareti nedeniyle Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanı J. Alb. Ahmet Sel’e teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.