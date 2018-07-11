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11 Temmuz 2018 15:35

Kırkağaç Gençlik Kampı gençleri ağırlamaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından Türkiye’nin farklı noktalarından gelen gençleri buluşturduğu gençlik kampları başladı.

Kırkağaç Gençlik Kampı gençleri ağırlamaya başladı

11 Temmuz 2018 15:35

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Şehzadeler Gençlik Doğa Kampı da gençleri ağırlamaya başlarken, 180 kişilik kapasitesiyle 11 farklı dönemde 2 bin gencin tesislerde ağırlanacağı açıklandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yoğun eğitim-öğretim yılı sonrası yorgunluklarını atmaları, farklı illerden bir araya gelerek kardeşlik iklimi oluşturmaları, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle, gezilerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Gençlik Kampları devam ediyor. Kırkağaç Şehzadeler Gençlik Doğa Kampı da gençleri ağırlamaya başladı. Kırkağaç Şehzadeler Gençlik kampının 180 kişilik kapasitesiyle 11 farklı dönemde 2 bin genci ağırlayacağı açıklanırken, kampta birbirinden eğlenceli sportif faaliyetler yer alıyor.


Kampa gelen gençler eğitici yönü ön planda tutulan faaliyetlerden, voleybol, basketbol, okçuluk, halkoyunları, el sanatları, müzik, yüzme, paintball, futbol, ip parkuru, masatenisi, sokak oyunları, kaya tırmanma, aktiviteler ve geziler ile dolu dolu bir hafta geçiriyorlar. Ayrıca gençler Manisa’nın tarihini ve kültürel değerlerini de tanıma ve görme fırsatını buluyor.




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