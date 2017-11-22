Kırkağaç içme suyu tesislerinde yenileme

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde mekanik ömrünü tamamlayan motopompları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kırkağaç ilçe merkezine içme suyu temin eden Aksu İçme Suyu Tesisi’nin ve yedek içme suyu tesisi olarak görev yapan Allahdiyen İçme Suyu Tesisinin motopomplarını yenileme çalışmalarına başladı. Saatte 90 ton su verimli yedek içme suyu tesisi olan Allahdiyen ve saatte 235 ton su verimi sağlayan Aksu İçme Suyu Tesisi’ndeki motopompu yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaların devam ettiği tesislerde Kırkağaç MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Kocayan ve MASKİ teknik personeli incelemelerde bulundu. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde 15 adet motopompun yenileme çalışmalarının başladığını, bu çalışmalar tamamlandığında arızalardan kaynaklı su kesintilerini en aza indireceklerini belirtti. Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın daha kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Kırkağaç ilçe merkezine içme suyu temin eden Aksu İçme Suyu Tesisimizde ve yedek olarak hizmet veren Allahdiyen İçme Suyu Tesisimizde de motopomp yenileme çalışmalarına başladı. Yeni nesil motopomp ve panolar sayesinde, enerji verimliliği konusunda da önemli oranda tasarruf sağlıyoruz” dedi.