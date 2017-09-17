Kırkağaç kavunu festivalle tanıtıldı

düzenlenen Kavun Festivali renkli görüntülere sahne olurken, Kırkağaç kavunu da tanıtıldı.

Kırkağaçlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kavun Festivali düzenlendi. Kırkağaç kavununun tanıtılması amacıyla düzenlenen festivalde 1.5 ton kavun dağıtıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Kırkağaçlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Buruş, "15 Ağustos’tan önce satılan kavunlar kesinlikle Kırkağaç kavunu değildir. Bizlerde bu vesileyle Kırkağaç’ımızın kavununu tanıtmak ve gerçek bir Kırkağaç kavunu ikram etmek için her yıl derneğimizde “Kırkağaç Kavunu” günü düzenliyor ve bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi. Başkan Buruş’un ardından konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise, “Kavunumuzu aslında Manisa’da tanımayan yoktur. Derneğimiz Kırkağaç Kavunu etkinliğinin bu yıl 2.sini düzenliyor. Bu teknoloji çağında, barkodun üzerine hangi üreticiye ait olduğu Kırkağaç’ın neresinde üretildiğine ait birer bilgide yer almakta. Böylece sahte Kırkağaç kavununun da önüne geçiyoruz” diye konuştu. Etkinlik Şair Hakan Demir ve THM Sanatçısı Kelozan’ın konseri ile son buldu.

Festivale AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Gördesliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, Demircililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Ülker ile çok sayıda davetli katıldı.