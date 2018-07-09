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09 Temmuz 2018 12:41

Kırkağaç MYO, 5. kez Türkiye şampiyonu oldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulunun öğrencileri, Türkiye Üniversitelerarası Lojistik Yarışmasında bir kez daha Türkiye şampiyonu olarak çok önemli bir başarıya imza attı.

Kırkağaç MYO, 5. kez Türkiye şampiyonu oldu

09 Temmuz 2018 12:41


Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu’nun 2010 yılında kurulan ve ilk yarışmaya 2011 yılında katıldığı takımı, 7 yılda katıldığı 6 yarışmada 5 şampiyonluk, birde ikincilik elde ederek kırılması güç bir başarı yakaladı. Büşra Kılıç, Kerem Güleç ve Toygun Teker’den oluşan Lojistik Programı öğrencileri, 15. Türkiye Üniversitelerarası Lojistik Yarışmasında kazandıkları şampiyonluktan sonra ödüllerini düzenlenen törenle aldı.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr Hakan Aracı, öğrencilerini kutlayarak, “Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı daha elde ettik. Lojistik Yarışmasında Türkiye’de bir numara olduğumuzu gösterdik. 6 kez katıldığımız yarışmada 5 şampiyonluk bir ikincilik elde ettik. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek. Futbolda Barcelona, Real Madrid neyse bizde Üniversite Lojistik Eğitim dalında öyleyiz” dedi.




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