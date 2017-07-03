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03 Temmuz 2017 15:36

Kırkağaç ulaşımında modern dönüşüm

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Kırkağaç mahalleri ve Akhisar ilçesi arasında hizmet veren toplu ulaşım araçları alçak tabanlı ve engelli kullanımına uygun araçlarla yenilendi.

Kırkağaç ulaşımında modern dönüşüm

03 Temmuz 2017 15:36


Manisa’nın ulaşım sorununu çözmek için projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlattığı toplu ulaşımda dönüşüm hamlesini Kırkağaç’ta da tamamladı. Bu kapsamda ilçede mahalleler arası ulaşım yanı sıra Akhisar ilçesi arasında hizmet verecek olan 9 yeni araç düzenlenen törenle hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek sözlerine başlayan Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra ulaşım planlaması kapsamında ulaşım master planları yaptırdık. Bu çerçevede Kırkağaç ilçemizde de toplu taşımada dönüşümle ilgili planlamalar yapıldı. Kırkağaç’ın 28 ilçesinde hizmet veren 22 aracı yapılan dönüşümle 9 araca dönüştürdük. Yapılan dönüşümle işletmecilerin kazançları arttırmayı planladık. Araçlarımızı vatandaşlarımız içinde engelli kullanıma uygun, yaşlılarımızın da ücretsiz olarak bineceği modern araçlara dönüştürdük. Bugün itibariyle modern araçlarımız 20 mahalleye hizmet verecek. 8 mahalleye de gerek belediye araçlarımızla, gerek özel toplu taşıma araçlarıyla hizmet vereceğiz” dedi.


Ulaşımda yapılan dönüşümle ilçede modern araçlarla hizmet vereceklerini belirten Kırkağaç Mahalleleri Taşıyıcılar Kooperatifi Geçici Başkanı Mustafa Özdemir” Eski araçlarla burada hizmet vermekteydik. Büyükşehir Belediyesi’nin yönlendirmesi ve destekleriyle yeni araçlarımıza kavuştuk. Hayırlısıyla buradaki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve Büyükşehir personeline teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından temsili kurdele kesimi yapılarak araçlar hizmete başladı.


Kırkağaç Oto Terminali’nde düzenlenen araç tanıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, MANULAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Özgür Temiz, Toplu Taşıma Şube Müdürü Himmet Güneş, UKOME Şube Müdürü Hüseyin Üstün, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, Kırkağaç Mahalleleri Taşıyıcılar Kooperatifi Geçici Başkanı Mustafa Özdemir ve şoförler katıldı.




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