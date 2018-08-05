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05 Ağustos 2018 11:22

Kırkağaç yabancı öğrencileri ağırladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye’ye Türkçe öğrenmek üzere 20 ayrı ülkeden gelen yabancı öğrenciler, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde tarihi alanları gezdi.

Kırkağaç yabancı öğrencileri ağırladı

05 Ağustos 2018 11:22


Türkiye’ye Türkçe öğrenmek üzere 20 farklı ülkeden gelen yabancı öğrenciler Manisa’nın Kırkağaç ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde bulunan 1655 yıllık tarihi zeytin ağacını ziyaret eden yabancı öğrenciler, daha sonra Kırkağaç Belediyesine toplantı salonunda ilçe protokolüyle buluştu. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse tarafından yabancı öğrencilere hediye takdim edildi.


İlçe protokolüyle yapılan buluşmanın ardından 20 öğrenci, Hamdi-Birol Nart kardeşlerin restore ettirdiği tarihi evi gezdi. Tarihi evi uzun süre inceleyen öğrenciler, hayran kaldıkları evde hatıra fotoğrafı çekildiler.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulunu ziyaret eden öğrenciler, Okul Müdürü Doç. Dr. Hakan Aracı’dan bilgi aldı. Ziyaretleri değerlendiren Kırkağaç MYO Okul Müdürü Doç. Dr. Hakan Aracı, “Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ülkemize Türkçe öğrenmek için gelen ve üniversitemize gönderilen 20 farklı ülkeden olan arkadaşlarımızı bugün Kırkağaç’ta ağırladık. Kırkağaç’ta anıt ağacı, Belediyemizi ve tarihi evi gezdirdik. Dünyanın 20 farklı ülkesinden 20 ayrı dilde konuşan arkadaşlarımızı ağırlamanın onlarla tanışmanın mutluluğunu yaşadık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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