Kırkağaç’a 500 metrekarelik kilit parke taşı

Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman’a iletilen yeni bir tören alanı ihtiyacının karşılanması talebi için çalışmalar başladı. Koordinatörlük aracılığı ile başlayan çalışmada ilçe belediyesi tarafından hükümet önündeki 500 metrekarelik alanda temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan kilit parke taşları 500 metrekarelik alana kaplaması yapılacak. Alanda yapılan temizlik çalışmasının sonrasında başlayacak olan kilit parke taşı kaplama işlemi ile yeni tören alanı, tören yapılmaya hazır hale gelecek.