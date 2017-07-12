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12 Temmuz 2017 17:20

Kırkağaç’a 500 metrekarelik kilit parke taşı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine kazandırılacak yeni tören alanı için kilit parke taşı desteğinde bulundu.

Kırkağaç’a 500 metrekarelik kilit parke taşı

12 Temmuz 2017 17:20


Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman’a iletilen yeni bir tören alanı ihtiyacının karşılanması talebi için çalışmalar başladı. Koordinatörlük aracılığı ile başlayan çalışmada ilçe belediyesi tarafından hükümet önündeki 500 metrekarelik alanda temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan kilit parke taşları 500 metrekarelik alana kaplaması yapılacak. Alanda yapılan temizlik çalışmasının sonrasında başlayacak olan kilit parke taşı kaplama işlemi ile yeni tören alanı, tören yapılmaya hazır hale gelecek.




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