Kırkağaç'a iki yeni doktor

Yapılan atamalarla hastanedeki dahiliye uzmanı sayısı üçe, genel cerrah sayısı da ikiye yükselmiş oldu.

Kırkağaç Devlet Hastanesine atamaları yapılan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Vildan Öğüt ve Genel Cerrah Op. Dr. Hasan Yaşar hasta kabulüne başladı.

Dr. Orhan Müezzinoğlu ve Dr. Ercan Ersoy'dan sonra üçüncü dahiliye doktoru olarak Kırkağaç Devlet Hastanesinde göreve başlayan Vildan Öğüt'ün Akhisar'daki özel bir hastaneden, genel cerrah Op. Dr. Hasan Yaşar'ın ise Genç Devlet Hastanesinden Kırkağaç'a atandıkları öğrenildi.

Hasta kabulüne başlayan Öğüt ve Yaşar, Kırkağaç Devlet Hastanesini çok beğendiklerini belirterek uzun yıllar Kırkağaç'ta çalışmak istediklerini söyledi.