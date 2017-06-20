Kırkağaç’a yeni sosyal alan

Kırkağaç Aksu Tesisleri’nde yapılan çalışmalarda, bin 100 adet Leylandi ağacı toprakla buluşturulurken hem çevrenin yeşil dokusu genişletildi, hem de vatandaşların daha çok oksijene sahip olması hedeflendi. Tesisteki 4 bin metrekare alanın çimlendirilmesi işleminin yanında otomatik sulama sistemi de tesiste hayata geçirildi. Böylece hem su tasarrufu sağlanacak hem de parkın daha sistemli bir şekilde sulanması sağlanacak. Park içinde yer alan kilit parke ve bordür taşı döşeme işleri de yenilenerek bozuk olanların tamiratları yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vatandaşlara yönelik sosyal alanların arttırılmasına yönelik talimatları kapsamında yapılan çalışmalar ile Kırkağaç Aksu Tesisleri’nde yapılan çalışmalar ile parkın vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürüldüğünü kaydetti.

Aksu Tesisleri’ndeki düzenleme ve peyzaj çalışmalarını Ramazan Bayramı öncesi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Yaptığımız çalışmayla neredeyse atıl durumda olan Aksu Tesisleri adeta yeniden hayat buldu. Kırkağaç’ta yaşayan kardeşlerimize güzel bir bayram hediyesi sunmuş olduk. Hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar” dedi.