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03 Aralık 2017 18:34

Kırkağaç’ın 5 mahallesinde dere temizlik çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı 5 mahallede başladığı 5 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.

Kırkağaç’ın 5 mahallesinde dere temizlik çalışması

03 Aralık 2017 18:34


MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların günlük hayatı olumsuz yönde etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kırkağaç ilçesine bağlı 5 mahallede başlayan dere temizlik çalışmaları noktalandı. Öveçli, Bakır, Kayadibi, Karakurt ve Gelenbe mahallelerinden geçen dere yatağı temizlendi. Yapılan çalışmalar mahalle muhtarları tarafından takdir topladı.


Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla il genelinde yeni sondaj kuyuları açmaya devam ediyor. Akhisar ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi’ne yeterli su temin etmek için yürüttüğü sondaj çalışmasını tamamlayarak, analiz için su numune alımını gerçekleştirdi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen sondaj çalışmasında 220 metrelik derinlikteki kuyudan elde edilen suyun verimi saniyede 3 buçuk litre olarak ölçüldü. Alınan su numunesi İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’na analizinin yapılması için gönderildi. Halk Sağlığı Merkezi’nde gelecek olan rapora göre suyun şebekeye bağlantısı yapılacak.




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