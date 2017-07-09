Kırkağaç’ın altyapı yatırımları değerlendirildi

Ziyarette, MASKİ’nin ilçeye kazandırdığı ve bundan sonraki süreçte yapacağı yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Atıksu arıtma tesisleri, altyapı yatırımları gibi hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda mahalle muhtarları yapılan çalışmalar için teşekkür etti. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, kurum olarak ilçelerde birçok yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Öncelik olarak köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda, Kırkağaç’ta 6 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yeniledik. 154 Mahalle Projemizde Kırkağaç’ın Bostanlı, Çaltıcak, Gebeler, Hamitli ve Söğütalan mahalleleri yer alıyor. 5 mahallemize 30 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edeceğiz. 86 bin metrekare kilit parke taşı döşeyeceğimiz mahallelerimiz için 7 milyon 100 bin TL’lik bir bütçe ayırdık. İlçe merkezinin atıksu kaynaklı çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıksu arıtma tesisimiz başarılı bir şekilde işletiliyor. Ayrıca, Karakurt ve Gelenbe mahallelerindeki tesislerimizde yaptığımız bakım onarım çalışmaları ile vatandaşımızın sağlığını koruma altına aldık. İlyaslar Mahallesine inşa edeceğimiz tesisimiz için de proje çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetlerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.