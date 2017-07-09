Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 13:55

Kırkağaç’ın altyapı yatırımları değerlendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Kırkağaç Belediye Meclis Üyesi Ali Doğan, Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz ve yönetim kurulu üyeleri Harun Çakıcı, Kadir Özyörük, Muhtarlar Derneği Başkanı Erdem Ekin ile Kırkağaçlı mahalle muhtarlarını ağırladı.

Kırkağaç’ın altyapı yatırımları değerlendirildi

09 Temmuz 2017 13:55


Ziyarette, MASKİ’nin ilçeye kazandırdığı ve bundan sonraki süreçte yapacağı yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Atıksu arıtma tesisleri, altyapı yatırımları gibi hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda mahalle muhtarları yapılan çalışmalar için teşekkür etti. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, kurum olarak ilçelerde birçok yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Öncelik olarak köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda, Kırkağaç’ta 6 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yeniledik. 154 Mahalle Projemizde Kırkağaç’ın Bostanlı, Çaltıcak, Gebeler, Hamitli ve Söğütalan mahalleleri yer alıyor. 5 mahallemize 30 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edeceğiz. 86 bin metrekare kilit parke taşı döşeyeceğimiz mahallelerimiz için 7 milyon 100 bin TL’lik bir bütçe ayırdık. İlçe merkezinin atıksu kaynaklı çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıksu arıtma tesisimiz başarılı bir şekilde işletiliyor. Ayrıca, Karakurt ve Gelenbe mahallelerindeki tesislerimizde yaptığımız bakım onarım çalışmaları ile vatandaşımızın sağlığını koruma altına aldık. İlyaslar Mahallesine inşa edeceğimiz tesisimiz için de proje çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetlerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:47
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!