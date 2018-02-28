Kırkağaç’ın çöp sorununa neşter vuruluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin çöp sorununa çözüm bulmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre aktarmak amacıyla yapılan en büyük çevreci yatırım olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde geri dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tesise ilçelerden gelecek olan katı atıkların taşınacağı transfer istasyonlarının da yapım çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Güngör ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman yapım çalışmaları devam eden transfer istasyonunu yerinde inceledi.

“En kısa zamanda tesis tamamlanarak hizmet verecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, incelemelerinin ardından tesisin tamamlanmasını beklemeden Kırkağaç’ı çöp sorunundan kurtarmak için geçici bir transfer istasyonunu hizmete aldıklarını kaydetti. Yıldırım, “Bizim başlangıcını 2012 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile yaptığımız katı atık problemini çözme çalışmalarımızı şu an 17 ilçeye yaymış durumdayız. 4 Ekim 2017 tarihinde açılışını yaptığımız Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nin açılışını yaptıktan sonra mevcutta hizmet verdiğimiz 5 ilçe, kapasite artımıyla birlikte 17 ilçenin katı atık sorununu çözmeyi hedefledik. Şu an Kırkağaç ve Soma’nın atığının transferini sağlayarak Uzunburun tesisine taşıyacağımız Kırkağaç-Soma Katı Atık Transfer İstasyonu alanındayız. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma sürecimiz kaldı. 2 ay sonra tesisin tamamlanmasıyla birlikte Uzunburun Tesisi’nin ÇED revizyonunun tamamlanmasının ardından atıkların tamamını Uzunburun’a taşıyarak atıkların geri dönüşümlerini sağlayacağız, elektriğimizi üreteceğiz, dönüşümü mümkün olmayan atıkları ise bertaraf edeceğiz” dedi.

“Tesisler minimum 25 yıllık planlanıyor”

Tesislerin planlamalarının yapılırken minimum 25 yıllık olarak yapıldığının altını çizen Başkan Yıldırım, “40 yıldır gelen katı atık sorununu bundan sonraki en az 25 yıllık süreçte çözmeye yönelik yatırımlar yapıyoruz. Kırkağaç’ın atıklarını yaklaşık bir hafta önceden geçici transfer istasyonu ile vahşi depolamayı sonlandırmak adına semi treyler dediğimiz araçlarımızla taşımaya başladık. Bu taşıma işleminde atıkları önce Soma’daki katı atık depolama sahasına taşıyoruz. Buradan da metan gazından elektrik üretimi yapıyoruz. Uzunburun’un ÇED revizyonunun ardından atıkları, çalışmaları tamamlanan transfer istasyonu ile Uzunburun tesislerine taşıyacağız. Kırkağaçlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“Temiz bir Kırkağaç için güzel bir çalışma”

Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Güngör, yapımı devam eden transfer istasyonu ile ilgili olarak, “Kırkağaç ilçesi olarak vahşi depolama büyük bir sorundu. Sürekli olarak yangın ile karşı karşıya kalıyorduk. Ciddi bir sorunumuzdu. Çevre Koruma Daire Başkanlığından bu konuda tebliğ geldikten sonra hızlı bir şekilde geçici transfer istasyonunu yapma kararı aldık. Bir buçuk aylık gibi bir sürede tamamladık. Yaklaşık bir haftadır da atıklarımız buradan transfer ediliyor. Ortak bir çalışma oldu. Temiz bir Kırkağaç ve temiz bir hava için güzel bir çalışma olduğunu düşünüyor ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman ise yatırımla ilgili, “Kırkağaç’ın büyük bir sorunuydu. Vahşi depolama nedeniyle sürekli yangın tehlikesi yaşıyorduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yaptığı çalışma belki yapılabilecek en güzel çalışmalardan bir tanesi. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.