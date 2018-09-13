Kırkağaç'ın en güzel kavunu seçildi

Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 40.'sı düzenlenen geleneksel En Güzel Kırkağaç Kavunu Yarışması bu yıl beklenen ilgiyi görmedi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 40. En Güzel Kırkağaç Kavunu yarışması düzenlendi. Bu yıl beklenen ilgiyi görmeyen yarışmaya protokol ve belediye personeli dışında sadece 4 kişi izledi. 4 üreticinin yarıştığı yarışmada 1.liği Mehmet Hulusi Terdi kazanırken, 2.'liği İbrahim Erdem, 3.'lüğü de Mehmet Baldemir elde etti. Jüri üyeleri değerlendirmede dış görünüş, et rengi, çekirdek rengi, tat, aroma, asit ve lif özelliklerini dikkate alırlarken, yarışmaya katılan yarışmacılara teşekkür ettiler. Yarışmayı kazanan Mehmet Hulusi Terdi'ye toplam bin 700 TL'lik ödül verildi. Önceki yıllarda verilen Jüri Özel Ödülü ise bu yıl derece kategorisi kapsamında yer almadı. Yarışmada konuşan Jüri Başkanı Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mehmet Ünlü, "Katılımcı sayısının az olması tabi ki bizleri üzdü. Daha çok katılım bekliyorduk. Kırkağaç'ın coğrafi işaret almış olan kavunlarının bu tür yarışmalarda fazla kişiyle temsil edilmesi Kırkağaç kavunun tanıtılması konusunda önemli ama yazık ki bu sene kavun ekiminin fazla olmasına rağmen katılım oranı az oldu. Çok üzüldük. Yarışmayı kazanan Mehmet Hulusi Terdi'yi kutluyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.