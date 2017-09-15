Kırkağaçlı muhtarlardan 154 mahalle projesi için teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde kangren olmuş altyapı yaralarına neşter niteliğindeki 154 Mahalle Projesi ile daha yaşanılabilir mahalleler inşa etmeye devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde sağlıklı altyapıyla tanışan mahalle sakinlerinin yüzü gülüyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesine bağlı Gebeler Mahalle Muhtarı Beytullah Çelikkaya ve Hamitli Mahalle Muhtarı Yusuf Taşçı, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’u makamında ziyaret etti. Görüşmede, Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay da yer aldı. Genel Müdür Coşkun’un samimi karşılaması ve ilgisinden dolayı çok memnun olduklarını belirten muhtarlar, altyapı yenilemelerinin sorunsuz şekilde ilerlediğini ifade ederek başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve tüm ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, nazik ziyaretleri nedeniyle Kırkağaçlı muhtarlara teşekkür ederek, “154 Mahalle Projemiz kapsamında Kırkağaç ilçemizde Gebeler, Hamitli, Bostancı, Çaltıcak ve Söğütalan mahallelerimizin altyapılarını yenilemek için 7 milyon TL’lik yatırım yaptık. Gebeler mahallemizde, ekiplerimiz kanalizasyon çalışmalarını noktaladılar. İçme suyunda da sona gelindi diyebiliriz. Hamitli mahallemizde ise kanalizasyon hattı yenilememiz hızla sürüyor. Sırayla diğer mahallelerimize de geçeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün sonsuz destekleri ile vatandaşlarımızın uzun yıllardır çektiği altyapı sıkıntılarını bu çalışmalarımızla sona erdireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.