Kırkağaçlı öğrenciler Anıtkabir'de

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde eğitim-öğretim veren Atatürk Ortaokulunun öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Anıtkabir ziyaretini bu yılda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan 135 öğrenci, atalarının huzurunda olmanın sevinç ve gururunu yaşarken, el açıp dua ettiler. Öğrenciler Ankara gezisi kapsamında öncelikle TBMM'nin kurulduğu ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşı Müzesi (1. TBMM) ve şu anki ikinci meclisi ziyaret etti. Öğrencilerin bir diğer ziyareti de Atatürk'ün vefatından sonra Anıtkabir yapılıncaya kadar naaşının korunduğu Etnografya Müzesi oldu. Kırkağaçlı öğrenciler son olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından yaptırılan 'Atatürk' baskılı tişörtlerini giyen öğrenciler, Ata'nın huzuruna çıktı. Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü Durmuş Ateş, “Her yıl kasım ayı içinde Atamızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarımıza Atatürk sevgisini aşılamak için geleneksel hale gelen bu gezimiz önümüzdeki yıllarda devam edecek” dedi.