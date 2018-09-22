Kırkağaçlı yönetmenin "Nezih Bir Film"i sinemalarda

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi doğumlu yönetmen Ayhan Özen'in yeni komedi filmi "Nezih Bir Film" sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Özellikle 'Sevda Kuşun Kanadında' dizisiyle tanınan yönetmen Ayhan Özen'in yeni sinema filmi “Nezih Bir Film” bugün itibariyle sinema perdesinde yerini aldı. Yönetmenliğini Ayhan Özen'in yaptığı filmin senaryosu Ahmet İlker Okumuş tarafından kaleme alınırken, filmin başrollerini ise Ahmet İlker Okumuş, Deniz Barut, Mehmet Uslu, Mehmet Ali Karakuş paylaşıyor. Filmde Müge Boz ise konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Filmin hikayesi ise şöyle: "Nezih, hayatı boyunca bir baltaya sap olamamış beceriksiz ve son derece ezik bir karakterdir. Yıllarca yaptığı nalburluk işini batırdıktan sonra, kendisi gibi bir ezik olan Kasım'la beraber büyük hayallerle bir inşaat şirketi kurarlar. Uzun uğraşlardan sonra bir ihaleyi kazanırlar. Ancak sözleşme imzalayacakları son toplantıda Nezih'in patavatsızlığı her şeyi mahveder. Aslında bu durum bir başlangıçtır çünkü Nezih ve yakın arkadaşı Kasım arkası kesilmeyen entrikalar, sıkıntılarla dolu bir serüvene başlamışlardır. Ve tabi bir de aşk..."

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yönetmen Ayhan Özen, “Yeni bir heyecan, yeni bir mutluluk yaşıyoruz. Muhteşem bir film hazırladık. Filmde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tüm sinemaseverleri bu harika komediyi izlemelerini öneriyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.