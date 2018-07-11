Kırkağaç’ta ’15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturuldu

İlyaslar Mahallesi’nde oluşturulan hatıra ormanının fidan dikim törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömür Uyumaz, okul müdürleri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Büyükköse ve beraberindekiler, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na hep birlikte fidan diktiler. Törende bir konuşma yapan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, “15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin unutulmaması adına hatıra ormanı projesi gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.