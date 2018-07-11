Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 11:57

Kırkağaç’ta ’15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturuldu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri" adına bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Kırkağaç’ta ’15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturuldu

11 Temmuz 2018 11:57


İlyaslar Mahallesi’nde oluşturulan hatıra ormanının fidan dikim törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömür Uyumaz, okul müdürleri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Büyükköse ve beraberindekiler, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na hep birlikte fidan diktiler. Törende bir konuşma yapan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, “15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin unutulmaması adına hatıra ormanı projesi gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç