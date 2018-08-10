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10 Ağustos 2018 12:17

Kırkağaç’ta 450 sporcuya başarı belgesi verildi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, Acaridmanspor bünyesinde düzenlenen 7 branşta açılan yaz kurslarına katılan 450 sporcuya törenle başarı belgeleri verildi.

Kırkağaç’ta 450 sporcuya başarı belgesi verildi

10 Ağustos 2018 12:17


3 ay süren futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, taekwondo, yüzme ve judo kurslarına katılan toplam 450 öğrenci için düzenlenen belge törenine ailelerin büyük ilgi göstermesi renkli görüntülere sahne oldu. Törende, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve Acaridmanspor Kulüp Başkanı Kemal Tekgöz birer konuşma yaptı. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Acaridmanspor Kulüp Başkanı Kemal Tekgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, 450 sporcuya başarı belgelerini tek tek takdim ettim etti.3 ay süren eğitimlerin sonunda başarı belgesi almaya hak kazanan küçük sporcular, belgelerine kavuşunca büyük coşku yaşadı. Acaridmanspor Genel Kaptanı ve Kurs Eğitmeni Erol Tör, “Acaridmanspor Kulübü olarak yaz okullarımızda 7 branşımız var. Futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, taekwondo, yüzme ve judo kurslarına 450 sporcu katıldı. Kurslarımız 3 ay sürdü. Bütün çocuklarımıza sertifika töreni düzenledik. Belediye Başkanımızın ve ailelerin katılımıyla coşkulu bir tören oldu. Bütün çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum. Kurslarımız kış ayında da devam edecek. Özellikle ailelerin gösterdikleri ilgi bizleri çok mutlu etti. Tüm öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.




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