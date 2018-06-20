Kırkağaç’ta atıcılık yarışması

İlyaslar Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından İlyaslar Atış Poligonu’nda organize edilen 2018 Tek Kurşun Atış Yarışmasını Mustafa Karapınar kazandı.

Binin üzerinde atışın yapıldığı yarışmada, 2’nciliği Ali Semerciler, 3’üncülüğü Mehmet Yıldırım, 4’üncülüğü Nihat Özdemir, 5’inciliği Şaban Üsten, 6’ncılığı Ali Sarıkaya, 7’nciliği Ramazan Özdemir, 8’inciliği Mehmet Gül, 9’unculuğu İbrahim Özgün ve 10’unculuğu da Hasan Demir elde etti. Dereceye giren ilk 30 yarışmacıya ödüller verilirken, yarışmaya gösterilen ilgi yüzleri güldürdü. Sabah saatlerinde başlayan yarışma akşam saatlerine kadar sürdü. Büyük ilginin olduğu yarışmada 50 metre aparatsız, desteksiz ve serbest olarak 12 kalibre tüfekle puanlama usulü atışlar yapıldı. İlyaslar Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Yasin Yayla, katılan tüm yarışmacılara ve davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.