Kırkağaç’ta damızlık koç dağıtımı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimi sağlanarak, işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amacıyla uygulanan "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 8 adet merinos ırkı damızlık koç dağıtımı yapıldı. Dağıtım töreninde konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Cihan Doğan, “Bakanlığımızca hayata geçirilen ’Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi’ kapsamında işletmelerin verimliliğinin artırılması, Kırkağaç’ta küçükbaş hayvancılığının daha ileri seviyelere taşınması amacıyla 8 üreticiye merinos ırkı damızlık koç dağıtımı yaptık. Proje kapsamında dağıtılan damızlık koç bedelinin yüzde 75’i Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, yüzde 25’i ise, üretici tarafından karşılanmıştır. Söz konusu damızlık koçlar proje süresi olan 2 yıl boyunca Kırkağaç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilecektir” dedi.