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26 Şubat 2018 12:16

Kırkağaç’ta esnaftan Aytaç’a güven oyu

Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda, 7 yıldır görevini sürdüren mevcut başkan Mehmet Aytaç yeniden başkanlığa seçildi.

Kırkağaç’ta esnaftan Aytaç’a güven oyu

26 Şubat 2018 12:16


Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Divan heyetini oluşturulmasının ardından kooperatifin; gelir, gider raporları, tahmini bütçe ve denetim kurulu raporları okundu. Daha sonra seçim maddesine geçildi. Divan başkanlığına tek liste, mevcut başkan Mehmet Aytaç tarafından sunuldu. Gerçekleştirilen oylamada Mehmet Aytaç ve yönetim kurulu, üyelerin çoğunluğunun oyunu alarak başkan seçildi. Kongrede bir teşekkür konuşması yapan Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Aytaç, “Kongremizi katılan esnaf arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. 7 yıldır başkanlık yapıyordum. Arkadaşlarımızın desteğiyle 3 yıl daha bu görevi sürdüreceğim. 7 yıllık sürede Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizi çok iyi yerlere getirdiğime inanıyorum. Yine bu şekilde çalışacağıma söz veriyorum” dedi.


Kongreye, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi Kooperatifi Başkan Vekili Sait Başbelen, çevre ilçelerin oda başkanları ve Kırkağaç esnafı katıldı.




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