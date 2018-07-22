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22 Temmuz 2018 10:34

Kırkağaç’ta gece avına geçit verilmedi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde gece avına çıkan 3 kişi Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırkağaç’ta gece avına geçit verilmedi

22 Temmuz 2018 10:34


Manisa’nın Kırk ağaç ilçesinde gece avına geçit verilmedi. Kırkağaç’ın Çiftlik Mahallesi Osmançavuş yaylası mevkiinde gece saat 01.00 sıralarında gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçen Kırkağaç İlçe Jandarma ekipleri ve Manisa Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekipleri, gece av yapan 2 kişiyi dönüş yolunda yakaladı. Av Koruma ekiplerinin yaptıkları incelemede, avcılar tarafından 2 adet yabani tavşanın vurulduğu tespit edildi. Avcılara ait 2 adet av tüfeğine el konuldu.


Aynı gece ikinci ihbarı değerlendiren ekipler Kırkağaç’ın İlyaslar Mahallesinde gece avı yapan şahıs yakalandı. Avcıya ait av tüfeğine el konuldu. Kabahat konusu yakalanan malzemelere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında el konularak, yakalanan kaçak avcılara kişi başı idari para cezası ve tazminat uygulandı.


Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayil, ekiplerin gece- gündüz av sahalarında dolaşarak kaçak avcılara göz açtırmadığını belirterek, "Av denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Kaçak avlanmaya asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.




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