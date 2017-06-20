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20 Haziran 2017 13:41

Kırkağaç’ta haşereyle mücadele gece de devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, haşere ile mücadelesine gece gündüz devam ediyor.

Kırkağaç’ta haşereyle mücadele gece de devam ediyor

20 Haziran 2017 13:41

Yapılan çalışmalar kapsamında Kırkağaç’ta haşere ile mücadele ekipleri gece ilaçlarına başladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için başlattığı haşere ile mücadelesini gece gündüz sürdürüyor. Vatandaşların sağlığının korunmasında önleyici çalışmalar arasında yer alan insan sağlığına zararlı haşere ve sineklerin üremesine olanak sağlayan alanlarda yapılan ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç haşere ile mücadele ekipleri tarafından ilçede gece ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, ilçe merkezi ve tüm mahallerde yapılan ilaçlama çalışmalarını yerinde takip ederek ekiplerden yapılan çalışma hakkında bilgi aldı. Duman, çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olarak Manisa Büyükşehir Belediyesinin haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının süreceğini kaydetti.




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