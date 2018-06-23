Kırkağaç’ta kenevir operasyonu: 3 tutuklama

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla harekete geçen İlçe Jandarma ekipleri Kırkağaç’ın Çobanlar ve Halkavlu Mahalleleri sınırında bulunan ormanlık alana yapılan ilk operasyonda 158 kök, ikinci yapılan operasyonda da 58 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonlarda S.Ş. suçüstü, M.Ö. ve İ.Ş. ise yapılan ikametlerinde yakalandı. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen Hint kenevirleri de imha edildi.

Cezaevine gönderilen S.Ş, M.Ö. ve İ.Ş.’nin 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılandıkları bildirildi.