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23 Haziran 2018 10:24

Kırkağaç’ta kenevir operasyonu: 3 tutuklama

Manisa Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği kenevir operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırkağaç’ta kenevir operasyonu: 3 tutuklama

23 Haziran 2018 10:24


Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla harekete geçen İlçe Jandarma ekipleri Kırkağaç’ın Çobanlar ve Halkavlu Mahalleleri sınırında bulunan ormanlık alana yapılan ilk operasyonda 158 kök, ikinci yapılan operasyonda da 58 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonlarda S.Ş. suçüstü, M.Ö. ve İ.Ş. ise yapılan ikametlerinde yakalandı. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen Hint kenevirleri de imha edildi.


Cezaevine gönderilen S.Ş, M.Ö. ve İ.Ş.’nin 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılandıkları bildirildi.




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