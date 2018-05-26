Kırkağaç’ta kulaklı orman baykuşu bulundu

Kırkağaç’ta bir tarla içerisinde vatandaşlar tarafından bulunan kulaklı orman baykuşu, Kırkağaç Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hayvan tedavi merkezine götürüldü. Burada genel sağlık kontrolleri yapılan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Baykuşun sağlığının gayet iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Volkan İşler, "Kulaklı orman baykuşu sık ağaçlı bölgeleri mesken tutan, geceleri küçük kuş ve tarla fareleriyle beslenen, gündüzleri ise çalılık ve ağaçlarda saklanan bir kuş türüdür. Sayıları maalesef artık çok azaldı. Vatandaşlarımız avcılık ve fare ilaçlamasını bilinçli olarak yapmalılar" dedi.