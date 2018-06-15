Kırkağaç’ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kırkağaç ilçesi Gelenbe karayolu Yağmurlu kavşağı mevkiinde V.A.’nın (56) kullandığı 45 F 3425 plakalı otomobil ile Yağmurlu Mahallesi yönünden gelerek kavşaktan Gelenbe Mahallesi’ne dönüş yapan İdris Aykut (17) idaresindeki 45 PA 3014 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü İdris Aykut kaza yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan H.H.Ş. (17) ağır yaralandı. Kazada ayrıca otomobil sürücüsü V.A. ile yine otomobilde bulunan H.D.A. (52) ve C.A. (23) yaralandı.

Ağır yaralı H.H.Ş. Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Kırkağaç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenliği sağlarken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.