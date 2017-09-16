Kırkağaç’ta protokol Roman vatandaşlarla buluştu

Ziyarette Kaymakam Cengizhan Yılmaz’ın yanı sıra, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Jandarma Komutanı Enver Gündüz ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Kenan Yalçınkaya da yer alırken, protokole ziyaretlerde Hıdırağa Mahalle Muhtarı Bülent Portakal ve Karaali Mahalle Muhtarı Onur Gümüş eşlik etti.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, Roman vatandaşların sorunlarını dinlerken, neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, Hıdırağa Mahallesine yaptıkları bu ziyareti her ay düzenleyeceklerini belirterek, Roman vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

İlçe protokolünün sürpriz ziyaretiyle büyük coşku yaşayan Roman vatandaşlar, Kaymakam Yılmaz’a büyük ilgi gösterdi.