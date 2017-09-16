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16 Eylül 2017 10:46

Kırkağaç’ta protokol Roman vatandaşlarla buluştu

Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve beraberindekiler, yaklaşık 7 bin Roman vatandaşın yaşadığı Hıdırağa Mahallesini ziyaret etti.

Kırkağaç’ta protokol Roman vatandaşlarla buluştu

16 Eylül 2017 10:46


Ziyarette Kaymakam Cengizhan Yılmaz’ın yanı sıra, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Jandarma Komutanı Enver Gündüz ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Kenan Yalçınkaya da yer alırken, protokole ziyaretlerde Hıdırağa Mahalle Muhtarı Bülent Portakal ve Karaali Mahalle Muhtarı Onur Gümüş eşlik etti.


Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, Roman vatandaşların sorunlarını dinlerken, neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.


Kaymakam Yılmaz, Hıdırağa Mahallesine yaptıkları bu ziyareti her ay düzenleyeceklerini belirterek, Roman vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.


İlçe protokolünün sürpriz ziyaretiyle büyük coşku yaşayan Roman vatandaşlar, Kaymakam Yılmaz’a büyük ilgi gösterdi.




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