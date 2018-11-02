Kırkağaç'ta sağlıklı yaşam için yürüdüler

Çağın hastalığı olarak kabul edilen 'Obezite'ye karşı mücadele için Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırkağaç Toplum Sağlığı Merkezi ve Acaridmanspor'un birlikte düzenlediği yürüyüş Kırkağaç Devlet Hastanesi önünden başladı. Çarşıya kadar uzanan yürüyüş belediye önünde son bulurken, yürüyüşle farkındalık oluşturulup obeziteye karşı dikkat çekildi.

Yürüyüşe Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Anıl Şengel, Acaridmanspor Genel Kaptanı Erol Tör, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında Karaosmanoğlu Camii önünde kurulan stantta vücut kitle endeksi hakkında bilgiler verilirken, ücretsiz olarak vatandaşlara ölçümler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında 3 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'de Kapalı Spor Salonunda kadınlara özel ücretsiz plates eğitimi verileceği ve eğitimin bir ay süreceği bildirildi. 6 Kasım Salı günü ise saat 15.00'da Kültür Merkezinde 'Obeziteye karşı el ele' bilgilendirme toplantısı düzenlenerek etkinliklerin sona ereceği açıklandı.