Kırkağaç’ta seralarda üretim başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Arttırılması projesi, üreticilerden gelen yoğun talep üzerine 2017 yılında da devam etti. Üreticilerden gelen talep üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yapılan çalışmada Kırkağaç’ta yapımı tamamlanan 8 sera üreticilere teslimi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Yüzde 75 hibe desteği ile üreticilere yeni bir gelir kapısı kazandırmak aynı zamanda kırsal kalkınmaya da destek vermek amacıyla yürütülen proje kapsamında Kırkağaç’ta üreticilere teslim edilen seralarda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Yılmaz Usta ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman incelemede bulundu. Seraların sahibi üreticiler ile yapılan görüşmelerde seraların kullanılabilirliği ve ihtiyaçlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Şube Müdürü Yılmaz Usta, incelemelerin sonunda, üreticilere bol kazançlar temennisinde bulunarak, seraların hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehrin ekonomik alanda da gelişmesi için önemli projeler geliştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Özellikle şehrimizin kırsal bölgelerinde üreticilerimizin gelirlerinin artmasına yönelik birçok çalışmanın aktif olarak içinde yer alıyoruz. Yüzde 75 hibe destekli seracılık faaliyetlerimiz de bunlardan bir tanesi. Kırkağaç ilçemizde 8 üreticimize teslim ettiğimiz seralarda ürünler yetişmeye başladı” dedi.