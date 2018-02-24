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24 Şubat 2018 12:52

Kırkağaç’ta tarihi çeşmeyi gün yüzüne çıkardı

Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde Selçuklu İmparatorluğu döneminden kaldığı iddia edilen üzeri yaklaşık 50 yıldır çöp ve molozlarla kaplı tarihi çeşme, Hüseyin Gedik isimli vatandaş tarafından tekrar gün yüzüne çıkarıldı.

Kırkağaç’ta tarihi çeşmeyi gün yüzüne çıkardı

24 Şubat 2018 12:52

Tarihi çeşmenin bulunduğu alandan 8 römork moloz atıldı.


Bakır Mahallesine bağlı Eski Atik mevkiinde oturan 77 yaşındaki Hüseyin Gedik, evinin yanında bulunan, çocukluk yıllarında kullandığı çeşmeyi yeniden ortaya çıkarmak için harekete geçti. Gedik, Selçuklu İmparatorluğu döneminden kaldığı iddia edilen ve zaman içerisinde üzeri çöp ve molozlarla kapanan tarihi çeşmenin bulunduğu alandan 8 römork moloz çıkardı. Hüseyin Gedik’in şimdi tek hayali ise çeşmenin tamirinin yapılması ve tekrar çocukluk yıllarında olduğu gibi bu çeşmeden su içmek. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hüseyin Gedik, “50 yıl önce bütün mahalle bu çeşmeden su içerdi. Ben daha sonra buradan taşındım ve bu çeşme de yok oldu gitti. Bende bunu yıllar sonra tekrar ortaya çıkardım. Bakır Mahallesinde 4 tane tarihi çeşme vardı onlar yok oldu gitti, sadece bu çeşmeyi kurtarabildim. Eski günleri anmak ve tarihe sahip çıkmak için bu çeşmeyi gün yüzüne çıkardım. İnşallah bu çeşme tekrar akar, millette bundan faydalanır. Tarihi çeşme olduğu için vicdanen yok olmasını istemedim. Bakır Mahallemizin hiç olmazsa bir tane tarihi çeşmesi olsun istedim. İnşallah makbule geçer ve bu çeşmeyi hatırlayanlar özleyenler de gelir görürler. Büyüklerimiz bu çeşmenin Selçuklular zamanında yapıldığını söylerdi.Çeşmenin taş yapısının da Selçuklular zamanında kullanılan taş yapısına ait olduğu söylenirdi. Çocukluk yıllarımızda bu tarihi çeşmemiz gece gündüz akardı, yeniden eski günlerine dönmesi için yetkililere çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.


Hüseyin Gedik, çeşmenin yanındaki taşlarda da eski yazılar ve simgeler olduğunu fakat henüz onlara ulaşamadığını sözlerine ekledi.




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