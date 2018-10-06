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Kırkağaç'ta Uzman Erbaşlar yemin etti

Kırkağaç 6.

Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 26. Dönem Uzman Erbaşların yemin töreni yapıldı. 2 bin 299 uzman erbaşın yemin törenine aileleri de büyük ilgi gösterirken gurur ve heyecan bir arada yaşandı.


Jandarma Komando Er Eğitim Alayında düzenlenen törene Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MCBÜ Kırkağaç MYO Okul Müdürü Doç. Dr Hakan Aracı ile çok sayıda vatandaş katıldı.


2 bin 299 Uzman Erbaş yemin törenin yapıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Askeri gösteriler ve tören geçişinin ardından eğitimlerini başarıyla bitiren 2 bin 299 uzman erbaş yemin ederek görevlerine resmen başladı.


Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel'in konuşmasının ardından, dereceye giren başarılı kursiyerlere Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MCBÜ Kırkağaç MYO Okul Müdürü Doç. Dr Hakan Aracı tarafından hediyeleri takdim edildi.


Törenin sona ermesiyle büyük coşku yaşayan Uzman Erbaşlar, Yemin Töreni'ni izlemeye gelen aileleriyle kucaklaşarak hasret giderdi.

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