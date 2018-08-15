Kırlı bayram tatili öncesi sürücüleri uyardı

Kurban Bayramı’nın 9 gün sürmesi nedeniyle tatile çıkacak olan vatandaşlara uyarılarda bulunan Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bayram tatili süresince trafik yoğunluğunda önemli oranda artış olduğunu dile getiren Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, "Trafik kazaları, bilinen yanlış davranış ve ihmaller veya nedenler zincirinin son halkası olup, daha önce alınacak önlemler ile kaçınılabilir ve korunabilir bir olaydır. Kaza olasılığını hazırlayan faktörler yok edilmek suretiyle, olasılık azaltılarak, trafik kazalarından korunulabilir ve kaçınılabilir. Ülkemizde trafik kazaları önemli ve öncelikli bir halk sağlığı sorunudur. Trafik kazaları; toplumdaki yaygınlığı, ölüm ve sakatlık yapma boyutu ve neden olduğu ekonomik kayıp boyutu bakımından da önemlidir. Kurban Bayramı tatili başlıyor. Milyonlarca araba yollarda olacak, tatile gidecek veya akraba ziyaretlerinde bulunacaklar. Biliyoruz ki bayram bitiminde açıklanan trafik kazaları bilançosu hepimizi derinden üzüyor. Aman ne olur dikkat. Yollar kan gölüne dönmesin, Bayram zehir olmasın. Emniyet kemerinizi mutlaka takınız. Uykusuz ve yorgun araç kullanmalıyız. Alkollü araç kullanmak çok tehlikelidir. Trafik işaret ve kurallarına uyunuz. Hatalı solama yapmayınız. Hız limitlerine uyunuz. Takip mesafesine riayet ediniz. Küçük çocukları ön koltukta oturtmayınız. Bebekler için arkada çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Cep telefonu ile konuşurken araç kullanmamalıyız. Unutmamalıyız ki yaşam, hepimiz için çok önemlidir” dedi.