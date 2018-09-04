Kırmızı dipli mumla güreş daveti

Hüseyin Yaralı’yı 656 yıllık bir gelenek olan kırmızı dipli mumla davet etti.

Başkan Çerçi, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş ile birlikte Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’yı ziyaret ederek, Yunusemre Belediyesi tarafından 23 Eylül’de Ortaköy mesire alanında düzenlenecek “3. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali”ne davet etti. Davetiyeleri dağıtırken önemli bir kültürü de yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Çerçi, 656 yıllık tarihe sahip Kırkpınar güreşlerinde davetin sembolü olan kırmızı dipli mumu Başkan Yaralı’ya hediye etti. Başkan Çerçi, burada yaptığı açıklamada, Kırkpınar ağalarının eskiden güreşe davet edecekleri devlet erkanı, eşraf ve erkandan olanlar ile önemli saydıkları dostlarına kırmızı dipli mum gönderdiklerini ifade ederek, “Yunusemre Belediyesi olarak bizlerde 23 Eylül’de düzenleyeceğimiz güreş festivali için, davetiye götürdüğümüz kişilere 656 yıllık bir geleneği yaşatmak adına kırmızı dipli mum hediye ediyoruz. Kırkpınar’da davetiye olarak kullanılan mumun bir tarafının kırmızıya boyanması, aşırı bir sevgiyle davet anlamına geliyor. Bu vesile ile Saruhanlı ve Manisalı tüm hemşerilerimizi güreş festivalimize bekliyoruz” dedi.

Başkan Yaralı ise davet dolayısıyla Çerçi’ye teşekkür ederek, Yuntdağı Yağlı Güreş festivalinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Ziyarette, AK Parti Yunusmere İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve Saruhanlı Belediye Meclisi Üyeleri Burhan Tezcan, Eşref Doğrukıran ve Nuri Bozkurt da yer aldı.