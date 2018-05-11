Kırsal Kalkınmaya büyük destek

Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Sözleşme töreni gerçekleşti. 12. Etap kapsamında 29 milyon 839 bin TL tutarındaki 74 projeye 14 milyon 919 bin TL’si hibe tutarı olarak ödeneceği öğrenildi.

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, üreticiler, firma yetkilileri katıldı.

2018 yılında 12. Etap kapsamında 140 adet başvuru olurken, programa ekonomik yatırım konularında 18 adet, çiftlik faaliyetleri geliştirme konularında 56 adet olmak üzere toplam 74 adet projeyle sözleşme yapılacak. 74 projenin tutarı 29 milyon 839 bin TL iken, bunun 14 milyon 919 bin TL’si hibe tutarı olarak ödenecek.

Çalışmalar artırılacak

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili İsmail Kaya, programın ilk olarak 2006’da uygulanmaya başladığını söyledi. Kaya, program ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve gelire dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal kalkınma çalışmalarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Kaya, 2017 yılında 11. Etap uygulaması devam eden 24 milyon 791 bin TL proje bedelli 24 adet tesisin tamamlanmasıyla yatırımcılara 12 milyon 395 bin TL hibe deste verileceğini belirtti. Kaya, 24 adet projeden 13’ü tamamlandığını ve yatırımcıya 4 milyon 706 bin TL hibe ödemesi gerçekleştiğini, devam eden 11 adet projenin de 31 Ağustos 2018’de tamamlanacağını açıkladı. Kaya, “Tüm bunların sonucunda ilimiz üreticilerine, yatırımcılarına, ülkemize daha fazla gelir ve istihdam sağlıyor” dedi.

"Türkiye için çok önemli"

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, yapılan bu sözleşmelerin Manisa çiftçisine, üreticisine, yatırımcısına hayırlar getirmesini temenni etti. Tarım şehri olan Manisa’nın tüm dünyaya sunduğu gıda ürünlerinin bulunduğunu dile getiren Vali Güvençer, bu anlamda Manisa’nın Türkiye için çok önemli olduğunu kaydetti. Manisa’nın her yıl elinde sürekli yaklaşık 4 milyar liralık bir yatırım portföyünün bulunduğunu vurgulayan Güvençer, otoyolların, demiryolların buna dahi olmadığını ifade ederek 4 milyar liralık bir bütçeye sahip olduğunu söyledi.

Devlet olarak tarım sektöründe birinci hedeflerinin sulama olduğunu kaydeden Vali Güvençer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sulanabilir alanlarımızı yüzde 100 sulanabilir hale getirirsek zaten diğer sektörlerden de beklediklerimiz peşinden gelecek. Manisa üzümde Türkiye markası değil, dünyada bir markadır. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Kirazda, zeytinde bu markalaşmayı artırmalıyız. Tarıma dayalı sanayiyi geliştirme hedefimiz var. Tarımda üç ana hedefimiz var. Bunlar sulama, markalaşma ve organik tarımdır. Bunları geliştirmeliyiz.”

Konuşmaların ardından Vali Güvençer ve protokol üyeleri tarafından sözleşme imzalanacak olan yatırımlara belgeleri takdim edildi.