Kırsal mahallere hizmet tüm hızıyla devam ediyor

Manisa’nın büyükşehir olmasının ardından 22 olan mahalle sayısının 61’e yükselmesiyle hizmet ağı genişleyen Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda şehre uzak mahallerin eksiklerini tamamlamaya devam ediyor. Fen işleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bu kez Irlamaz Mahallesi, Çatalköprü Mahallesi, Urganlı Mahallesi ve Aşağıbozkır Mahallesinde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapıldı. 61 mahalleye eşit hizmet düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu kez Irlamaz Mahallemizde bulunan Refik Pınar İlkokulu’nun ihtiyaç duyduğu çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Çatalköprü Mahallemiz’de bulunan sağlık ocağımıza da talep edilen kamelyayı konumlandırdık. Urganlı Mahallemiz’de bulunan futbol sahasının soyunma odalarını da yeni baştan boyayarak, Aşağıbozkır Mahallemiz’de önemli bir sorun teşkil eden alanda istinat duvarı çalışmasını gerçekleştirdik. Elbette tüm bu hizmetlerimiz daha yaşanılası bir Turgutlu için, hizmetlerin en iyisini hak eden hemşerilerimiz içindir. Bu doğrultuda mahallelerimizde eksik olan ne varsa tamamlamaya devam edeceğiz” dedi.