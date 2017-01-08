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08 Ocak 2017 13:15

Kırsal turizm canlandırılacak

Kırsal turizm canlandırılacak

08 Ocak 2017 13:15

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal turizmi canlandırmak amacıyla Salihli Belediyesi ile işbirliğiyle hazırladığı ‘Marmara Gölü Çevre Köyleri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi’ kapsamında Tekelioğlu Mahallesi sakinlerine bilgi verildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği desteğin yanı sıra kırsal turizmin canlanması amacıyla da projeler üretiyor. Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi’nin işbirliğiyle hayata geçirilecek olan ‘Marmara Gölü Çevre Köyleri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi’ ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Tekelioğu Mahallesi sakinlerine ilçede turizmi canlandırmak amacıyla yapılacak proje ile ilgili bilgiler aktarıldı.
Mahalle de turizmi canlandırmak amacıyla yapılacak olan proje de 3 bin 500 metreye uzanan yürüyüş yoluna, doğal bir müzeye, kafeterya ve parklara kavuşacak. Bunun yanı sıra eskimeye yüz tutmuş ve yıkılma noktasına gelen Tekelioğlu Balık Hali, Düğün Salonu, Muhtarlık Binası da restore edilecek. Atatürk Gençlik Parkı ve mahalle çeşmesinin etrafına yeni bir görüntü kazandırmak için peyzaj çalışmaları uygulanacak projede Marmara Gölü’nün ihtişamıyla Tekelioğlu Mahallesi, Salihli’nin yeni cazibe merkezi olacak.
Mahalle sakinlerinin bilgilendirilmesinin ardından Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Salihli Belediye Meclis Salonu’nda ilçenin kamu ve sivil toplum temsilcilerine proje hakkında bilgiler verildi.



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