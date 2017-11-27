Kış öncesi yolları yenilendi yüzleri güldü

Bu kapsamda Gölmarmara ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi’ndeki çalışmalar da tamamlandı. Çalışmadan mutluluk duyduğunu ifade eden mahalleliler, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gölmarmara ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi’nde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen, çalışmanın tamamlandığı mahallede incelemelerde bulundu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Kış mevsimi öncesi çalışmanın tamamlanmış olmasından mutlu olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde olduğu gibi, Gölmarmara’da da yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen, Yenicami Mahallesi’nde çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirterek, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. Cülen, Gölmarmara’nın tüm mahallelerine ulaştıklarını ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin vatandaşların yüzünü güldürecek çalışmaları sürdüreceğini de sözlerine ekledi.